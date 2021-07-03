Белорусы говорят о любви к своей стране

Источник материала: БT

Мы благодарны нашим дедам и прадедам за свободную страну, мы говорим спасибо тем, кто заново ее отстроил. Беларусь успешно развивается.





Экономика, сельское хозяйство, медицина, социальная сфера. Комфортные условия созданы для жизни в областных центрах, маленьких городах и селах. Вот что говорят сами белорусы.





Мы, белорусы, очень любим свою страну. Наша Беларусь прекрасная, светлая. Страна, которая открыта для всего мира. И страна, которая никогда не проявляла агрессии ни к кому. Как наследники победителей мы гордимся тем, что сегодня живем в такой прекрасной, светлой и независимой стране. Островок стабильности и безопасности в центре Европы.





Мы сохранили историческую память, без которой невозможно формирование патриотических чувств нашей замечательной молодежи. Радует и то, что у нашей страны миролюбивая политика. Хочется сказать тем, кто пытается навредить нашей стране: мы выстоим и еще больше объединимся, потому что мы - белорусы.





Были времена, когда санкции уже вводились. И что, мы плохо жили? Я думаю, нет. Эти санкции, возможно, нас сильнее сделают. А что касается санкций, вводимых по отношению к нашей стране, мне кажется, противоположная сторона больше потеряет.





Беларусь вообще самая лучшая страна для жизни. Здесь можно воспитывать детей, не боясь, что они выйдут на улицу, и будет какая-то стрельба. То есть у нас мирное небо. И мне очень нравится тот факт, что даже сейчас, в такой нелегкий период для нашей страны, огромное внимание уделяется социальной политике. И я считаю, что в государстве это в приоритете, и это правильно.



