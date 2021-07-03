Источник материала: БT

Сила и незыблемая опора белорусов в исторической памяти, в местах, которые передают всю боль и героизм предков. Символ вечной благодарности тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины, - мемориальный комплекс "Курган Славы".

Его возведение стало всенародным делом, тысячи людей посчитали своим долгом внести свой вклад в строительство и несли сюда горсти земли. И сегодня буквально через несколько минут в священном для белорусов месте начнется церемония возложения венков и цветов к монументу. В мероприятии примет участие и глава государства.



Напомним, прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания. Потомки победителей - разные поколения белорусов - склонят головы перед теми, кто заплатил своей жизнью за нашу Родину.







Читайте также:



