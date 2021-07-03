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Возведение мемориального комплекса "Курган Славы" стало всенародным делом

03.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сила и незыблемая опора белорусов в исторической памяти, в местах, которые передают всю боль и героизм предков. Символ вечной благодарности тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины, - мемориальный комплекс "Курган Славы". 

Его возведение стало всенародным делом, тысячи людей посчитали своим долгом внести свой вклад в строительство и  несли сюда горсти земли. И сегодня буквально через несколько минут  в священном для белорусов месте  начнется церемония возложения венков и цветов к монументу. В мероприятии примет участие и глава государства. 

Напомним, прямую трансляцию будет   вести Белтелерадиокомпания. Потомки победителей - разные поколения белорусов - склонят головы  перед теми, кто  заплатил своей жизнью  за нашу Родину.


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Теги: Минск
 
 
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Сила и незыблемая опора белорусов в исторической памяти, в местах, которые передают всю боль и героизм предков. Символ вечной благодарности тем, кто отдал свою...
 
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