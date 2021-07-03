Андрей Душечкин: Мы не станем под внешнее управление, мы страна, мы сами выбираем свою дорогу

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Рассказали белорусы, что значит для них День Независимости. Деятели культуры - натуры тонкие и всегда особенно близко к сердцу принимают все, что происходит вокруг, особенно когда это касается Родины.

Журналист Ольга Медведь отправилась к заслуженному артисту Беларуси, актеру Национального академического театра имени Горького Андрею Душечкину.







- Мы с Вами находимся фактически в сердце белорусской столицы. И вопреки возгласам наших сограждан, что на улицу страшно выйти, Вы чувствуете себя комфортно?







Андрей Душечкин, заслуженный артист Беларуси, актер Национального академического драматического театра им. М. Горького:





Вообще мне кажется, что у нас страна удивительно спокойная в этом смысле. Очень странно слышать, что кому-то куда-то страшно выйти. Учитывая мою огромную гастрольную деятельность, я поездил по самым разным республикам и городам и знаю, где действительно страшно.





- День Независимости. В этом году он действительно особенный. Как Вы к нему относитесь, учитывая политические, общественно-политические события 2020 года?





Андрей Душечкин, заслуженный артист Беларуси, актер Национального академического драматического театра им. М. Горького:





Я всегда к нему относился как к одной из самых знаковых дат в истории нашей республики уже как самостоятельного, очень молодого еще государства, потому что мы на пути становления. 26 лет на построение молодого европейского государства - это мы только треть пути прошли.





- За годы нашего суверенитета что сделано, на Ваш взгляд, и что еще предстоит сделать?





Андрей Душечкин, заслуженный артист Беларуси, актер Национального академического драматического театра им. М. Горького:





Внутренние проблемы мы научились решать. Если мы сталкиваемся с серьезными внутренними проблемами, мы тоже знаем как себя вести. Другой разговор, что белорусскому народу - толерантному, миролюбивому, доброжелательному, с высокой культурой - не свойственно агрессивное выяснение отношений друг с другом. Если вдруг возникает агрессия, надо смотреть, кому это выгодно, грубо говоря, кто на это подтолкнул. Сами по себе мы добрые люди, мы не будем на таком уровне друг с другом ничего выяснять. Менталитет другой у нас. Мы скорее многострадальная земля.



