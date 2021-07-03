"Мы - белорусы!". Александр Лукьянов

Источник материала: БT

Пришло то самое время, когда даже безразличные ранее к политическим новостям люди сейчас высказывают свою гражданскую позицию, защищая страну. Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы сохранить то, что уже сделали вместе.Наш следующий герой успевает совмещать и службу в МЧС, и активную общественную деятельность в качестве помощника депутата парламента. Но по основной работе Александр Лукьянов руководит отделом, в котором разрабатывают новые виды экипировки для спасателей.