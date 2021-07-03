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"Мы - белорусы!". Александр Лукьянов
03.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пришло то самое время, когда даже безразличные ранее к политическим новостям люди сейчас высказывают свою гражданскую позицию, защищая страну. Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы сохранить то, что уже сделали вместе.
Наш следующий герой успевает совмещать и службу в МЧС, и активную общественную деятельность в качестве помощника депутата парламента. Но по основной работе Александр Лукьянов руководит отделом, в котором разрабатывают новые виды экипировки для спасателей.
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Пришло то самое время, когда даже безразличные ранее к политическим новостям люди сейчас высказывают свою гражданскую позицию, защищая страну. Каждый из нас может...
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