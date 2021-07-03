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Уважение и признание нашей страны на международной арене - это заслуга каждого белоруса
03.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уважение и признание нашей страны на международной арене - это заслуга каждого белоруса, это нашим кропотливым трудом и создается национальное достояние, к которому мы шли через десятилетия, развивая и приумножая промышленность, аграрный сектор, медицину, образование.
Нам есть чем гордиться. И по праву заявлять: "Это мы! Это про нас!".
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Уважение и признание нашей страны на международной арене - это заслуга каждого белоруса, это нашим кропотливым трудом и создается национальное достояние, к...
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