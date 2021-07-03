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ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие
03.07.2021 13:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.
За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. И сохранение историко-культурного наследия для Беларуси – дело первостепенной важности. Например, По поручению Александра Лукашенко в стране возродили производство знаменитых слуцких поясов. Уникальное художественное явление XVIII века считается мировым достоянием декоративно-прикладного искусства и бесценным вкладом белорусского народа в культурную сокровищницу человечества. Реставрация исторических объектов патронируется на государственном уровне. Восстановление историко-культурного наследия: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.
Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Слуцкие пояса"
Руины Новогрудского замка
Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"
Гродно" title="Новый купол установили на башню Старого замка в Гродно">
Новый купол установили на башню Старого замка в Гродно
Реконструкция Старого замка в Гродно
Мирский замок
Наши традиции. Продолжение следует…
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Сохранение историко-культурного наследия для Беларуси – дело первостепенной важности. Реставрация исторических объектов патронируется на государственном...
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