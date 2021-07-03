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ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие

03.07.2021 13:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. И сохранение историко-культурного наследия для Беларуси – дело первостепенной важности. Например, По поручению Александра Лукашенко в стране возродили производство знаменитых слуцких поясов. Уникальное художественное явление XVIII века считается мировым достоянием декоративно-прикладного искусства и бесценным вкладом белорусского народа в культурную сокровищницу человечества. Реставрация исторических объектов патронируется на государственном уровне. Восстановление историко-культурного наследия: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие

Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Слуцкие пояса"
Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Слуцкие пояса"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие
Руины Новогрудского замка

Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"
Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследиеГродно" title="Новый купол установили на башню Старого замка в Гродно">
Новый купол установили на башню Старого замка в Гродно

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие
Реконструкция Старого замка в Гродно

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Историко-культурное наследие
Мирский замок

Наши традиции. Продолжение следует…

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сохранение историко-культурного наследия для Беларуси – дело первостепенной важности. Реставрация исторических объектов патронируется на государственном...
 
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