Охрана госграницы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте - ГПК

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охрана государственной границы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"С учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органы пограничной службы применяют тактические резервы для ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе. Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь", - рассказал Антон Бычковский.

В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска.

"В белорусской пограничной службе имеется достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе", - добавили в ГПК.-0-