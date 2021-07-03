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Ответственность за сохранение независимости лежит на каждом - Орда
03.07.2021 13:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за сохранение независимости лежит на каждом. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда
"Независимость стране не дается по росчерку пера. Да, всегда есть документ, который декларирует суверенитет. Но страна может быть по-настоящему независимой только в том случае, если мы все каждый день работаем на то, чтобы защитить этот суверенитет, - подчеркнул Михаил Орда. - Это общее достояние, и ответственность за его сохранение - на каждом из нас. Составляющих здесь очень много. Это ежедневный труд для того, чтобы развивалась наша экономика и наша страна. Это сохранение нашей исторической памяти. Это воспитание детей настоящими патриотами. Это защита государства перед какими-то внешними вызовами".
По словам председателя ФПБ, это то, что может и должен делать каждый из нас. "Беларусь - очень молодое суверенное государство. В историческом смысле три десятилетия - небольшой период. Но за это время наши предшественники, все мы сделали очень много, чтобы наше государство успешно развивалось", - отметил он.
Михаил Орда констатировал, что, к сожалению, история XX века отдельные страны ничему не научила. "Как в начале и середине прошлого века, так и сегодня они снова считают себя выше других. Считают вправе ограничивать жизнь людей из других государств. Это очень опасная тенденция. Все мы помним, к чему это привело. Помним, сколько жизней было принесено в жертву таким политическим амбициям. В Беларуси это миллионы. Такой огромной ценой нам досталась тогда свобода и независимость. Мы должны ценить и отстаивать это каждый день, чтобы сохранить наше государство и независимость", - заключил председатель ФПБ.-0-
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"Беларусь - очень молодое суверенное государство. В историческом смысле три десятилетия - небольшой период. Но за это время наши предшественники, все мы сделали...
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