Ответственность за сохранение независимости лежит на каждом - Орда

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за сохранение независимости лежит на каждом. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время церемонии возложения цветов у мемориального комплекса "Курган Славы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Независимость стране не дается по росчерку пера. Да, всегда есть документ, который декларирует суверенитет. Но страна может быть по-настоящему независимой только в том случае, если мы все каждый день работаем на то, чтобы защитить этот суверенитет, - подчеркнул Михаил Орда. - Это общее достояние, и ответственность за его сохранение - на каждом из нас. Составляющих здесь очень много. Это ежедневный труд для того, чтобы развивалась наша экономика и наша страна. Это сохранение нашей исторической памяти. Это воспитание детей настоящими патриотами. Это защита государства перед какими-то внешними вызовами".

По словам председателя ФПБ, это то, что может и должен делать каждый из нас. "Беларусь - очень молодое суверенное государство. В историческом смысле три десятилетия - небольшой период. Но за это время наши предшественники, все мы сделали очень много, чтобы наше государство успешно развивалось", - отметил он.

Михаил Орда констатировал, что, к сожалению, история XX века отдельные страны ничему не научила. "Как в начале и середине прошлого века, так и сегодня они снова считают себя выше других. Считают вправе ограничивать жизнь людей из других государств. Это очень опасная тенденция. Все мы помним, к чему это привело. Помним, сколько жизней было принесено в жертву таким политическим амбициям. В Беларуси это миллионы. Такой огромной ценой нам досталась тогда свобода и независимость. Мы должны ценить и отстаивать это каждый день, чтобы сохранить наше государство и независимость", - заключил председатель ФПБ.-0-