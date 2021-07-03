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ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов

03.07.2021 13:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Древние белорусские обряды – отдельная страница, в которых отражены история, быт и дух народа. Наши предки верили, что в труде и повседневной жизни рядом с человеком присутствуют сверхъестественные силы. А задобрить или победить таинственное зло можно с помощью ритуальных действий. "Грамніцы", "гуканне вясны", "вялікдзень", "купалле", "талака", "радзіны" – названия народных праздничных ритуалов говорят сами за себя. Сохранение древних белорусских обрядов: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Обряд "Сороки"
Обряд "Сороки"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов
Празднование Коляд в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов
Колядные гуляния в агрогородке Махово Могилевского района

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов
Гадание на святки

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов
Празднование Крещения на Голубой кринице

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов
В Могилевском районе воссоздали славянский праздник Громницы

"Гуканне вясны" под <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a>
"Гуканне вясны" под Гродно

Народный праздник "Сороки" в Могилевском районе
Народный праздник "Сороки" в Могилевском районе

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов

Обряд "Сороки" в Ельском районе
Обряд "Сороки" в Ельском районе

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов

"Засевки" в Могилевском районе. По традиции посевная кампания в районе началась с народного обряда
"Засевки" в Могилевском районе. По традиции посевная кампания в районе началась с народного обряда

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов
Николин день

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов

Продолжение следует…

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Древние белорусские обряды – отдельная страница, в которых отражены история, быт и дух народа. "Грамніцы", "гуканне вясны", "вялікдзень", "купалле", "талака", "радзіны"...
 
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