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ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение белорусских обрядов
03.07.2021 13:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.
За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Древние белорусские обряды – отдельная страница, в которых отражены история, быт и дух народа. Наши предки верили, что в труде и повседневной жизни рядом с человеком присутствуют сверхъестественные силы. А задобрить или победить таинственное зло можно с помощью ритуальных действий. "Грамніцы", "гуканне вясны", "вялікдзень", "купалле", "талака", "радзіны" – названия народных праздничных ритуалов говорят сами за себя. Сохранение древних белорусских обрядов: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.
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Продолжение следует…
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Древние белорусские обряды – отдельная страница, в которых отражены история, быт и дух народа. "Грамніцы", "гуканне вясны", "вялікдзень", "купалле", "талака", "радзіны"...
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