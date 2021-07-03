Источник материала: БT

Атмосфера торжественности в День Республики царит и в Могилеве. Старт праздничному марафону дан у мемориала "Буйничское поле". Тысячи горожан и гостей областного центра пришли сегодня поклониться подвигу освободителей в годы войны.

Святое для каждого белоруса место - здесь в июле 1941 года развернулось ожесточенное сражение. Второе по масштабам после Брестской крепости. Немецкая армия бросила в направлении Могилева танковую дивизию, пехоту, авиацию. До 22 июля советские войска удерживали позиции ценой жизни.







Героизм наших предков, тех людей, которые защищали наше сегодня и наше завтра, невозможно ни с чем сравнить. И поэтому очень важно отдать им дань памяти.





Мы радуемся за своих детей, что они могут видеть светлое небо. Хочется пожелать единства. Мы за Беларусь.





Пришли сюда со своими детьми, родителями. Это семейный светлый праздник.





Белорусам хочется пожелать здоровья и той свободы, которую мы имеем: свободы выбора, независимости. Мы все ходим с гордо поднятой головой, и, конечно, всех с праздником.





Колоритным акцентом празднований в Буйничах стала реконструкция событий июля 1941 под Могилевом с участием военной техники и авиации.







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