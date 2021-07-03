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Поздравление от народного артиста России и большого друга Беларуси В. Березина
03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Агентство теленовостей продолжает принимать поздравления с Днем Независимости в адрес белорусов. За годы суверенитета отличительной чертой нашей нации стало "сдержанное благородство и решимость сохранить красивую, мирную, процветающую страну - отстоять свою историю, свое прошлое, настоящее и будущее". Такое мнение озвучил народный артист России и большой друг Беларуси Владимир Березин.
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Агентство теленовостей продолжает принимать поздравления с Днем Независимости в адрес белорусов. За годы суверенитета отличительной чертой нашей нации стало...
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