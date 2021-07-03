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Успеть услышать, остановиться и задуматься - в специальном проекте АТН "НезависиМЫ"
03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жить так, чтобы не было стыдно перед теми, кто за нашу жизнь рисковал своей! Они сумели защитить свою Родину с верой, что страна переходит в надежные руки.
Шанс успеть услышать, остановиться и задуматься - в специальном проекте Агентства теленовостей "НезависиМЫ".
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Жить так, чтобы не было стыдно перед теми, кто за нашу жизнь рисковал своей! Они сумели защитить свою Родину с верой, что страна переходит в надежные руки. Шанс...
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