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Успеть услышать, остановиться и задуматься - в специальном проекте АТН "НезависиМЫ"

03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жить так, чтобы не было стыдно перед теми, кто за нашу жизнь рисковал своей! Они сумели защитить свою Родину с верой, что страна переходит в надежные руки.

Шанс успеть услышать, остановиться и задуматься - в специальном проекте Агентства теленовостей "НезависиМЫ".


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Теги: Новости
 
 
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Жить так, чтобы не было стыдно перед теми, кто за нашу жизнь рисковал своей! Они сумели защитить свою Родину с верой, что страна переходит в надежные руки. Шанс...
 
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