ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участники экспедиции на Эверест вручили А. Лукашенко белорусский флаг, побывавший на самой высокой точке планеты

03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

После полудня на Кургане Славы открылись выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки. Организаторы заверяют: в День Независимости каждый сможет найти занятие по интересам. 


На связи  корреспондент  Светлана Лукьянюк (прямое включение). 

Здесь уже стартовала большая развлекательная программа. Например, ярмарка "Беларусь самобытная". Здесь и картины, и изделия из керамики, дерева, бисера, композиции из соломы, а также можно купить мед и свежеиспеченный хлеб. Праздничное настроение поддерживают и музыкальные коллективы. Есть возможность покататься на лошадях и поучаствовать в физкультурно-спортивных развлечениях - таких, как мини-гольф, дартс, гиря, городки. Так что присоединяйтесь к торжествам и приезжайте на Курган Славы! Это хорошая возможность провести с друзьями или семьей сегодняшний выходной и праздничный день. 

Официальные торжества с участием Президента завершились здесь более получаса назад.  Один из запоминающихся моментов мероприятия  - подарок государственного флага Беларуси Президенту от альпинистов. Это флаг они водрузили на Эвересте, когда добрались до вершины. 

У Кургана Славы запланировано множество масштабных мероприятий: выставка  военной техники под открытым небом, мастер-классы, музейная арт-платформа. 

Также во время праздника гостям предлагают принять участие в акции по изготовлению бумажных журавликов. Согласно преданию, когда сделаешь тысячу таких птиц, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. И как нам рассказали организаторы, по завершении акции все участники коллективно пожелают Беларуси оставаться такой же процветающей, мирной и независимой страной. 


Читайте также



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После полудня на Кургане Славы открылись выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки. Организаторы заверяют: в День Независимости каждый...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские дипломаты организовали своеобразный флешмоб "Люблю Беларусь!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by