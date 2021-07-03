|
Участники экспедиции на Эверест вручили А. Лукашенко белорусский флаг, побывавший на самой высокой точке планеты
03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
После полудня на Кургане Славы открылись выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки. Организаторы заверяют: в День Независимости каждый сможет найти занятие по интересам.
На связи корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).
Здесь уже стартовала большая развлекательная программа. Например, ярмарка "Беларусь самобытная". Здесь и картины, и изделия из керамики, дерева, бисера, композиции из соломы, а также можно купить мед и свежеиспеченный хлеб. Праздничное настроение поддерживают и музыкальные коллективы. Есть возможность покататься на лошадях и поучаствовать в физкультурно-спортивных развлечениях - таких, как мини-гольф, дартс, гиря, городки. Так что присоединяйтесь к торжествам и приезжайте на Курган Славы! Это хорошая возможность провести с друзьями или семьей сегодняшний выходной и праздничный день.
Официальные торжества с участием Президента завершились здесь более получаса назад. Один из запоминающихся моментов мероприятия - подарок государственного флага Беларуси Президенту от альпинистов. Это флаг они водрузили на Эвересте, когда добрались до вершины.
У Кургана Славы запланировано множество масштабных мероприятий: выставка военной техники под открытым небом, мастер-классы, музейная арт-платформа.
Также во время праздника гостям предлагают принять участие в акции по изготовлению бумажных журавликов. Согласно преданию, когда сделаешь тысячу таких птиц, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. И как нам рассказали организаторы, по завершении акции все участники коллективно пожелают Беларуси оставаться такой же процветающей, мирной и независимой страной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники экспедиции на Эверест вручили А. Лукашенко белорусский флаг, побывавший на самой высокой точке планеты
После полудня на Кургане Славы открылись выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки. Организаторы заверяют: в День Независимости каждый...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)