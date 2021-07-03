Источник материала: БT

В этот праздничный день сердца белорусов, настоящих патриотов, переполнены любовью к Родине. Белорусские дипломаты, дело которых - отстаивать честь нашей страны на далеких рубежах, организовали своеобразный флешмоб "Люблю Беларусь!". На весь мир заявляем: наша сила - в единстве и преданности любимой Отчизне.



