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Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес А. Лукашенко и белорусского народа

03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления от глав государств и правительств, от зарубежных политиков и общественных деятелей. Главу государства и белорусский народ поздравили  Генеральный секретарь ООН, Папа Римский Франциск, руководители России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Турции, Туркменистана, Израиля, Кубы,  Вьетнама, Таиланда,  Малайзии, Алжира, Кении и других стран.


Президент России поздравил с Днем Независимости Александра Лукашенко и граждан Беларуси

Владимир Путин отметил, что наши страны связывают тесные отношения союзничества и партнерства, которые будут только укрепляться, поскольку выгодны обоим государствам. Российский президент выразил уверенность, что Россия и Беларусь продолжат активное участие в интеграционных процессах на евразийском пространстве. Владимир Путин также отметил исключительную важность сегодняшнего праздника. По его словам,  3 Июля - знаменательная дата в истории Беларуси: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.


Президент КНР поздравил белорусов с Днем Независимости

Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес А. Лукашенко и белорусского народа

Председатель Китайской Народной Республики пожелал Беларуси процветания и могущества, а белорусскому народу - счастья и благополучия. Руководитель КНР подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и ценит глубокую дружбу с главой белорусского государства. Адресуясь к Президенту Лукашенко, он отметил:

Си Цзиньпин, Председатель КНР:


В последние годы под Вашим сильным руководством Беларусь добилась несомненных успехов в различных сферах государственного строительства. Китай как хороший друг и партнер искренне рад этому. Китай, как и ранее, будет поддерживать путь развития, выбранный Беларусью в соответствии со своими национальными условиями, оказывать твердую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси, и готов продолжать оказывать посильную помощь социально-экономическому развитию Беларуси.

Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости

Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес А. Лукашенко и белорусского народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение уровнем отношений с Беларусью. Он, в частности, отметил, что взаимоотношения двух стран крепнут и развиваются.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции:


Я верю, что дружба и сотрудничество, которые развиваются на основе взаимной выгоды и уважения более четверти века, будут диверсифицироваться и развиваться во многих различных областях благодаря нашим совместным усилиям.


Президент Сербии поздравил белорусов с Днем Независимости

Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес А. Лукашенко и белорусского народа

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что на прочной основе традиционной дружбы стороны продолжат укреплять сербско-белорусские отношения и развивать всестороннее сотрудничество.

Александр Вучич, Президент Сербии:


Я пользуюсь этой возможностью, чтобы вновь выразить свою благодарность Республике Беларусь и Вам лично за традиционную поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии.


 Генсек ООН поздравил белорусов с Днем Независимости

Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес А. Лукашенко и белорусского народа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш адресовал белорусскому народу самые теплые поздравления. 

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:


Я рассчитываю, что Республика Беларусь поможет укрепить Организацию Объединенных Наций и построить лучший и более спокойный мир для всех.


С Днем Независимости белорусов поздравила глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко

Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес А. Лукашенко и белорусского народа

Поздравление по случаю Дня Независимости направила на имя Президента Беларуси глава верхней палаты парламента России. Валентина Матвиенко отметила, что прочность российско-белорусских отношений прошла проверку в трудные периоды нашей истории.  Спикер Совета Федерации Матвиенко пожелала крепкого здоровья и больших свершений Президенту Беларуси Александру Лукашенко. 

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:


Убеждена, что прочность российско-белорусских связей, прошедшая проверку в трудные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой нашего партнерства и союзничества.



 
Теги: Минск
 
 
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В адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления от глав государств и правительств, от зарубежных политиков и общественных деятелей. Главу...
 
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