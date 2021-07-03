Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес А. Лукашенко и белорусского народа

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В адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления от глав государств и правительств, от зарубежных политиков и общественных деятелей. Главу государства и белорусский народ поздравили Генеральный секретарь ООН, Папа Римский Франциск, руководители России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Турции, Туркменистана, Израиля, Кубы, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Алжира, Кении и других стран.





Президент России поздравил с Днем Независимости Александра Лукашенко и граждан Беларуси

Владимир Путин отметил, что наши страны связывают тесные отношения союзничества и партнерства, которые будут только укрепляться, поскольку выгодны обоим государствам. Российский президент выразил уверенность, что Россия и Беларусь продолжат активное участие в интеграционных процессах на евразийском пространстве. Владимир Путин также отметил исключительную важность сегодняшнего праздника. По его словам, 3 Июля - знаменательная дата в истории Беларуси: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.







Президент КНР поздравил белорусов с Днем Независимости







Председатель Китайской Народной Республики пожелал Беларуси процветания и могущества, а белорусскому народу - счастья и благополучия. Руководитель КНР подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и ценит глубокую дружбу с главой белорусского государства. Адресуясь к Президенту Лукашенко, он отметил:

Си Цзиньпин, Председатель КНР:







В последние годы под Вашим сильным руководством Беларусь добилась несомненных успехов в различных сферах государственного строительства. Китай как хороший друг и партнер искренне рад этому. Китай, как и ранее, будет поддерживать путь развития, выбранный Беларусью в соответствии со своими национальными условиями, оказывать твердую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси, и готов продолжать оказывать посильную помощь социально-экономическому развитию Беларуси.

Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости







Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение уровнем отношений с Беларусью. Он, в частности, отметил, что взаимоотношения двух стран крепнут и развиваются.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции:







Я верю, что дружба и сотрудничество, которые развиваются на основе взаимной выгоды и уважения более четверти века, будут диверсифицироваться и развиваться во многих различных областях благодаря нашим совместным усилиям.





Президент Сербии поздравил белорусов с Днем Независимости







Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что на прочной основе традиционной дружбы стороны продолжат укреплять сербско-белорусские отношения и развивать всестороннее сотрудничество.

Александр Вучич, Президент Сербии:







Я пользуюсь этой возможностью, чтобы вновь выразить свою благодарность Республике Беларусь и Вам лично за традиционную поддержку сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии.





Генсек ООН поздравил белорусов с Днем Независимости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш адресовал белорусскому народу самые теплые поздравления.



Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:







Я рассчитываю, что Республика Беларусь поможет укрепить Организацию Объединенных Наций и построить лучший и более спокойный мир для всех.





С Днем Независимости белорусов поздравила глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко







Поздравление по случаю Дня Независимости направила на имя Президента Беларуси глава верхней палаты парламента России. Валентина Матвиенко отметила, что прочность российско-белорусских отношений прошла проверку в трудные периоды нашей истории. Спикер Совета Федерации Матвиенко пожелала крепкого здоровья и больших свершений Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:







Убеждена, что прочность российско-белорусских связей, прошедшая проверку в трудные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой нашего партнерства и союзничества.



