Брестская крепость: белорусы почтили память погибших защитников цитадели и склонили головы в минуте молчания

Источник материала: БT

Многолюдно сегодня и в Брестской крепости - белорусы почтили память погибших защитников цитадели и склонили головы в минуте молчания.

Какие еще торжества запланированы в городе над Бугом, расскажет наш региональный корреспондент.







На связи Мария Тройнич (прямое включение).





Брест поздравляет всех с Днем Независимости. Первые торжества состоялись в легендарной цитадели. Этой традиции уже много лет. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходили самые жестокие бои за крепость и были сделаны первые шаги к Победе и независимости.

К Вечному огню возложили живые цветы. А военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы у могил погибших защитников в минуте молчания.



Память о трагических событиях и благодарность тем, кто отстоял мир. Это то, что сегодня чувствует каждый белорус в каждом уголке нашей страны. А еще говорят слова благодарности тем, кто восстанавливал страну после войны.







Дмитрий Новичук, житель г. Бреста:





В этот праздник очень значимо прийти в Брестскую крепость, поклониться тем людям, которые обеспечили нам эту красивую мирную страну, и гордиться всеми достижениями в спорте, науке. Они у нас есть.





Надежда Селивоник, жительница г. Бреста:





Я очень счастлива жить в Беларуси и пользоваться теми благами, которые мне дает государство. Проявлять себя, реализовываться и дарить радость людям.





Памятный митинг прошел и на площади Свободы: это еще одно особенно важное место для брестчан. Здесь находится памятник тем, кто боролся с оккупантами. Празднично и ярко в Бресте будет до позднего вечера. В 18 часов на пешеходной улице Советской устроят концерт под открытым небом. Духовой оркестр исполнит патриотические песни о Беларуси.



