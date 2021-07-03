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Брестская крепость: белорусы почтили память погибших защитников цитадели и склонили головы в минуте молчания

03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Многолюдно сегодня  и в Брестской крепости - белорусы почтили память погибших защитников цитадели и склонили головы в минуте молчания.

Какие еще торжества запланированы в городе над Бугом, расскажет наш региональный корреспондент.  


На связи  Мария Тройнич (прямое включение).


Брест поздравляет всех с Днем Независимости. Первые торжества состоялись в легендарной цитадели. Этой традиции уже много лет. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходили самые жестокие бои за крепость и были сделаны первые шаги к Победе и независимости.

К Вечному огню возложили живые цветы. А военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы у могил погибших защитников  в минуте молчания. 

Память о трагических событиях и благодарность тем, кто отстоял мир. Это то, что сегодня чувствует каждый белорус в каждом уголке нашей страны. А еще говорят слова благодарности тем, кто восстанавливал страну после войны. 


Дмитрий Новичук,  житель г. Бреста:


В этот  праздник очень значимо прийти в Брестскую крепость, поклониться тем людям, которые обеспечили нам эту красивую мирную страну, и гордиться всеми достижениями в спорте, науке. Они у нас есть.


Надежда Селивоник,   жительница г. Бреста:


Я очень счастлива жить в Беларуси и пользоваться теми благами, которые мне дает государство. Проявлять себя, реализовываться и дарить радость людям.


Памятный митинг прошел и на площади Свободы: это еще одно особенно важное место для брестчан. Здесь находится памятник тем, кто боролся с оккупантами. Празднично и ярко  в Бресте  будет до позднего вечера.  В 18 часов на пешеходной улице Советской устроят концерт под открытым небом. Духовой оркестр исполнит патриотические песни о Беларуси.


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Теги: Брест
 
 
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Многолюдно сегодня  и в Брестской крепости - белорусы почтили память погибших защитников цитадели и склонили головы в минуте молчания. Какие еще торжества...
 
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