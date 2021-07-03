Белорусы расценивают санкции как жестокий удар в спину обычным людям

Источник материала: БT

Беларусь - слишком лакомый кусок для других стран. В этом мы убеждаемся уже на протяжении нескольких месяцев. Как и убедились в том, что санкционное давление - не что иное, как попытка вытеснить наши предприятия с международного рынка.

И белорусы это прекрасно понимают, а потому введение санкций расценивают далеко не как "помощь гражданскому обществу со стороны цивилизованного Запада", а как самый жестокий удар в спину обычным людям, от которого пострадают тысячи семей.







Чтобы они смотрели на свои страны побольше и вводили свои санкции для своих, сами на себя. Вот если они хотят, пусть и санкционируют, митингуют и так далее. А в другие страны зачем лезть? Это все равно как пришел в квартиру и начал порядок наводить. Мне не нравится то, мне не нравится се. Наводи в своей квартире порядок, в своем доме порядок, больше ничего не надо.





Просто они не знают, наверное, нашей страны, нашего народа, поэтому принимают такие неправильные решения. Они просто очень далеки от нас, иначе они бы так не поступали. Пусть бы они поставили свой народ на наше место, тогда бы они так не сделали, потому что там тоже живут люди, и тоже они хотят и жить, и работать.





У них ничего не получится, мы все равно всегда себя отстаивали. И уже не первый раз, и все равно себя защитим.



