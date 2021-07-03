Всенародная церемония - торжественное возложение цветов состоялось на площади Победы в Минске

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Сегодня мы отдаем дань памяти тем, благодаря кому встречаем этот день под мирным небом, живем в стране, которая с годами становится только краше.

Миллионы цветов легли к мемориалам, памятникам, братским могилам воинов-освободителей по всей стране как символ того, что не забыт их подвиг. Торжественное возложение прошло и на площади Победы.









Возглавил многочисленную колонну аппарат Минского городского исполнительного комитета, депутаты и представители госорганов. Почтить память павших и отдать дань уважения героям войны пришли представители всех девяти районов столицы, трудовых коллективов, профсоюзы и общественные объединения, дети и молодежь.



Церемония возложения у монумента Победы стала поистине всенародной - поклониться памяти героических предков и вместе порадоваться мирному сегодняшнему дню собрались люди разных возрастов и профессий. Минск сегодня живет главным всенародным праздником.

