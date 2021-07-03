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К Кургану Славы идут тысячи белорусов со всех уголков нашей страны

03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня, спустя 80 лет после страшных событий, нам, белорусам, снова приходится отстаивать свою независимость. Впрочем, как и тогда, наша сила - в единстве. 

С такими мыслями к Кургану Славы сегодня идут тысячи белорусов целыми семьями, коллективами из Минска, Мозыря, Марьиной Горки - всех уголков нашей страны. 

Несмотря на то что официальная часть церемонии у Кургана Славы завершилась, насыщенная программа празднований здесь продлится весь день.


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Теги: Минск
 
 
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Сегодня, спустя 80 лет после страшных событий, нам, белорусам, снова приходится отстаивать свою независимость. Впрочем, как и тогда, наша сила - в единстве.  С...
 
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