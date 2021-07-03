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К Кургану Славы идут тысячи белорусов со всех уголков нашей страны
03.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня, спустя 80 лет после страшных событий, нам, белорусам, снова приходится отстаивать свою независимость. Впрочем, как и тогда, наша сила - в единстве.
С такими мыслями к Кургану Славы сегодня идут тысячи белорусов целыми семьями, коллективами из Минска, Мозыря, Марьиной Горки - всех уголков нашей страны.
Несмотря на то что официальная часть церемонии у Кургана Славы завершилась, насыщенная программа празднований здесь продлится весь день.
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Сегодня, спустя 80 лет после страшных событий, нам, белорусам, снова приходится отстаивать свою независимость. Впрочем, как и тогда, наша сила - в единстве. С...
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