К Кургану Славы идут тысячи белорусов со всех уголков нашей страны

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Сегодня, спустя 80 лет после страшных событий, нам, белорусам, снова приходится отстаивать свою независимость. Впрочем, как и тогда, наша сила - в единстве.

С такими мыслями к Кургану Славы сегодня идут тысячи белорусов целыми семьями, коллективами из Минска, Мозыря, Марьиной Горки - всех уголков нашей страны.



Несмотря на то что официальная часть церемонии у Кургана Славы завершилась, насыщенная программа празднований здесь продлится весь день.





