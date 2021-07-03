Молодежь Беларуси свято хранит память о подвиге победителей - Прохоров

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси свято хранит память о подвиге победителей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров. Сегодня вместе с активом союза молодежи он принял участие в церемонии возложения цветов у мемориального комплекса "Курган Славы".

"Мы, молодежь Беларуси, правнуки победителей, отмечая главный государственный праздник страны - День Независимости - свято храним память о Великой Победе. В очередной раз низкий поклон нашим уважаемым ветеранам за то, что отстояли нашу свободу и независимость, принесли мир и спокойствие на наши земли. 3 июля, как отметил Президент, занимает особое место в сердце каждого белоруса, олицетворяет героическое прошлое, любовь и преданность стране - суверенной и независимой Беларуси. Этот день нас в очередной раз заставляет высоко ценить достижения нашего государства за годы независимости", - сказал Александр Прохоров.

По его словам, молодежь не позволит переписать героическую историю страны, перечеркнуть подвиг освободителей и то, чего молодое государство достигло. "А это сильное, мощное государство с развитой экономикой, промышленностью, сельским хозяйством, самыми современными информационными технологиями, системой образования, здравоохранения - нам действительно есть чем гордиться", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Союз молодежи презентовал сегодня во время празднования Дня Независимости на Кургане Славы ведущие направления деятельности: проект "Беларусь - крыніца натхнення", студотрядовское движение и республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси".

Состоялась акция "Письмо Герою Великой Победы". Каждый желающий имел возможность написать письмо из настоящего в прошлое - на фронт своему родственнику, участнику Великой Отечественной войны. Прошла презентация проекта короткометражных фильмов "Освобождение", приуроченного ко Дню Независимости, как часть проекта "Мой фильм о войне". Представлен и альбом "Родные лица Победы": на его страницах размещены фотоснимки воинов, защищавших и освободивших страну от фашизма, с их краткой биографией.

Также была организована выставка творческих работ республиканского конкурса "Сэлфі&фота з вышыванкай". На мольбертах демонстрируются холсты с фотографиями, на которых изображена молодежь с государственным флагом Беларуси. Кроме того, ремесленники провели мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции с элементами госсимволики.

Во время работы локации "Труд крут!" бойцы студотрядовского движения провели мастер-класс по декоративной штукатурке и создали панно на тему "Мая Беларусь - мая будучыня". На интерактивной площадке каждый желающий смог разрисовать строительную каску по своему дизайну и забрать ее с собой в качестве сувенира. Кроме того, на площадке "Песни молодости нашей" бойцы студенческих отрядов исполнили известные композиции студотрядовского движения, песни военных лет. Молодежь БСО презентовала проект "Их именами названы студенческие отряды" и напольную игру "Моя целина", построенную на изучении летописи и традиций студотрядовского движения, тесно переплетенных с историей суверенной Беларуси.

На площадке "Живи ярко!" организовали выставку проектов финалистов "100 идей для Беларуси".-0-