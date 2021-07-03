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ФОТОФАКТ: Наши традиции. Наши дети
03.07.2021 15:17 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.
За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. В канун Нового года и Рождества в Беларуси традиционно проходит акция
Продолжение следует…
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В канун Нового года и Рождества в Беларуси традиционно проходит акция "Наши дети". Одну из самых масштабных благотворительных инициатив в стране ежегодно...
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