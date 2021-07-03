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Романов: День Независимости - символ единства нации, суверенитета и свободы страны

03.07.2021 15:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Независимости имеет особую ценность для каждого белоруса и является не просто очередной исторической датой в календаре. Это символ единства нации, суверенитета и свободы страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, ректор Полоцкого государственного университета Олег Романов.

"Принципиально важно, что в нашей стране День Независимости связан с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и олицетворяет собой стремление нашего народа к мирной и суверенной жизни. Это праздник Великой Победы, которая позволила создать государство со стабильной, динамично развивающейся экономикой, передовой наукой и богатой культурой", - отметил сенатор.

Он считает символичным, что Дню Независимости предшествует День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, когда Беларусь вспоминает тех, кто мужественно отстоял свободу и независимость Родины.

"Наша задача - сохранить светлую память и приумножить богатство родной земли для будущих поколений, обеспечить мирную, достойную и спокойную жизнь. Полагаю, что система смыслов, заложенных в идею праздника Дня Независимости, является фундаментом духовного и нравственного развития и сможет воспитывать национальное и гражданское самосознание, гордость за белорусскую культуру, уважение к ее истории и национальным традициям", - подчеркнул Олег Романов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Это праздник Великой Победы, которая позволила создать государство со стабильной, динамично развивающейся экономикой, передовой наукой и богатой культурой", -...
 
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