ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Победы

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Одна из них – День Победы . Для белорусов – это священный праздник. В каждом городе и каждом районе в этот день проходят десятки различных мероприятий, посвященных 9 Мая: возложение цветов к монументу Победы, праздничные концерты мастеров искусств, встречи с ветеранами, театрализованные музыкальные представления, спортивные соревнования, тематические выставки, флешмобы. Празднование Дня Победы: наши традиции - в архивных фотографиях БЕЛТА.









Александр Лукашенко, 2020 год













































Продолжение следует…