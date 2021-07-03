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ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Победы
03.07.2021 15:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.
За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Одна из них –
Александр Лукашенко, 2020 год
Продолжение следует…
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День Победы для белорусов - священный праздник. В каждом городе и каждом районе в этот день проходят десятки различных мероприятий, посвященных 9 Мая
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