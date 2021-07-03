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Народный депутат Верховной рады А. Качный - с наилучшими пожеланиями для белорусов
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Теплые слова поздравлений в адрес всех белорусов в День Независимости приходят из соседней Украины. Народный депутат Верховной рады Александр Качный - с наилучшими пожеланиями.
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Теплые слова поздравлений в адрес всех белорусов в День Независимости приходят из соседней Украины. Народный депутат Верховной рады Александр Качный - с...
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