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В Гродно под торжества ко Дню Независимости отвели весь исторический центр города
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В этом году в Гродно под торжества отвели весь исторический центр города. А музыкально-развлекательные площадки организованы в каждом микрорайоне. Ожидается и ночная дискотека под открытым небом.
Площадь Тызенгауза рядом с городским парком превратилась в островок безопасности
Здесь интерактивную выставку устроили сотрудники ГАИ и МЧС. С этой же площадки стартует и обзорная экскурсия по городу на электробусе. Вечером музыкальный марафон подхватят артисты поколения NEXT. На главной сцене начнется эстрадно-креативная программа "В эфире молодежная столица".
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В этом году в Гродно под торжества отвели весь исторический центр города. А музыкально-развлекательные площадки организованы в каждом микрорайоне. Ожидается и...
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