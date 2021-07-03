В Гродно под торжества ко Дню Независимости отвели весь исторический центр города

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В этом году в Гродно под торжества отвели весь исторический центр города. А музыкально-развлекательные площадки организованы в каждом микрорайоне. Ожидается и ночная дискотека под открытым небом.



Все подробности у Юрия Карнеловича. В Гродно главный праздник страны - День Независимости - отмечают с размахом. Десятки концертов в режиме нон-стоп, экскурсии по городу, классическая музыка под открытым небом и развлекательные площадки во всех микрорайонах. Начались торжества по традиции в центральном парке у памятника погибшим воинам и партизанам. Здесь прошла церемония возложения цветов.



Улица Советская отдана на откуп ремесленникам. Здесь можно не только приобрести сувениры, но и поучаствовать в мастер-классах по их изготовлению. Любители классического вокала могут насладиться концертами на балконе, а фортепьянной музыки - на берегу Немана на обзорной площадке.







Площадь Тызенгауза рядом с городским парком превратилась в островок безопасности

Здесь интерактивную выставку устроили сотрудники ГАИ и МЧС. С этой же площадки стартует и обзорная экскурсия по городу на электробусе. Вечером музыкальный марафон подхватят артисты поколения NEXT. На главной сцене начнется эстрадно-креативная программа "В эфире молодежная столица".