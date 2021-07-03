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А. Ефремов о том, какая для него Беларусь сегодняшнего дня
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В центре Минска работает выездная студия Агентства теленовостей. С нами на связь выходит наш корреспондент Екатерина Тихомирова. Мы приветствуем вас из выездной студии в центре столицы. Одно из излюбленных мест минчан и гостей столицы. Прекрасные виды и свидетельство того, как развивался и каким стал Минск за годы независимости.
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В центре Минска работает выездная студия Агентства теленовостей. С нами на связь выходит наш корреспондент Екатерина Тихомирова. Мы приветствуем вас из выездной...
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