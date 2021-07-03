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У Национальной библиотеки Беларуси развернулись две тематические площадки - концертная и военная
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Празднование главной и значимой даты нашей страны продолжается и возле Национальной библиотеки. Сегодня здесь развернулись две тематические площадки: концертная и военная.
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Празднование главной и значимой даты нашей страны продолжается и возле Национальной библиотеки. Сегодня здесь развернулись две тематические площадки: концертная...
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