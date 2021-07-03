У Национальной библиотеки Беларуси развернулись две тематические площадки - концертная и военная

Источник материала: БT

Празднование главной и значимой даты нашей страны продолжается и возле Национальной библиотеки. Сегодня здесь развернулись две тематические площадки: концертная и военная.



Жители и гости столицы могут увидеть лучшие образцы военной мощи страны. Здесь же можно полакомиться солдатской кашей, побывать в роли сапера, водолаза и проверить свою спортивную форму.



Работа праздничной площадки у Национальной библиотеки продолжится до 7 вечера.