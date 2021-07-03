ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчане и гости столицы с размахом отмечают День Независимости

03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Особая атмосфера сегодня во всех городах страны. Интерактивы, выставки, праздники с музыкальным или спортивным акцентом проходят и в каждом районе столицы. С полудня концерты в формате нон-стоп у Дворца спорта и в Верхнем городе. На праздничных открытых площадках работают и наши корреспонденты.

Праздничные площадки с ярмарками и городом мастеров - это прекрасная возможность для ремесленников презентовать свое творчество, поделиться секретами создания национальных брендов. Колоритная вышивка и предметы искусства из соломы, глины, дерева. Давайте вместе посмотрим, какие самобытные изделия еще представлены.

Мне кажется, вдохновение и праздничное настроение можно найти на каждом шагу. И даже контрастная погода не способна этому помешать.


Музыкальное шоу и в Верхнем городе, и у Дворца спорта собирает все больше зрителей.


Ярко встретить один из главных праздников - День Независимости - сюда приходят семьями и большими компаниями друзей. Своими эмоциями и впечатлениями от праздника они поделились с нами. Праздничное настроение здесь, в центре города, будут дарить до позднего вечера. Продолжают работать и площадки во всех районах столицы. Подхватывает праздничные ритмы, но уже в спортивном формате и площадка у "Чижовка-Арены". 


Одной из самых масштабных спортивных и активных площадок в столице стала "Чижовка-Арена"


С утра здесь состоялась гонка на лыжероллерах. А затем международный фестиваль гиревого спорта. Заключение одно: не перевелись богатыри на Беларуси! В этом фестивале приняли участие сильнейшие спортсмены-гиревики. На выбор были предложены две дистанции - полумарафон (это 30 минут) и марафон (60 минут). Атлеты выполняли жим одной гирей попеременно. Мужчины выступали в 6 возрастных категориях, женщины - в трех.  Самые сильные и выносливые мужчины выполняли упражнение со снарядом весом в 32 кг.

Параллельно Вячеслав Хоронеко, который не так давно отпраздновал 60-летний юбилей, установил новый мировой рекорд - за минуту лежа он смог поднять гирю 60 раз. И, конечно же, не одним спортом едины. У "Чижовка-Арены" развернулась ярмарка с вкусными угощениями. Подготовлено много зон активности: аттракционы, мастер-классы, квесты. Есть площадка для лазертага, фотозоны и многое другое.

В 7 вечера начнется дискотека с розыгрышами призов и подарков. В 23:00 ожидается фейерверк. 



Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особая атмосфера сегодня во всех городах страны. Интерактивы, выставки, праздники с музыкальным или спортивным акцентом проходят и в каждом районе столицы. С...
 
Новости дня
Новости общества
 
Медицинские услуги, пандемия, зарплата, кадры - мнение главврача Червенской больницы А. Прохоренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by