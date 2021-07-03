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Медицинские услуги, пандемия, зарплата, кадры - мнение главврача Червенской больницы А. Прохоренко
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об уровне отечественного здравоохранения можно говорить долго. Здесь и низкие показатели по младенческой и материнской смертности, и уникальные операции, и пересадка органов, за которой к нам сегодня едут из многих стран. Но главное - одинаково качественная медицина: от Минска до самых до окраин. Медуслуги, пандемия, зарплата, кадры. Мнение из райцентра.
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Об уровне отечественного здравоохранения можно говорить долго. Здесь и низкие показатели по младенческой и материнской смертности, и уникальные операции, и...
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