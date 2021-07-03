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По доступности медицинских услуг у Беларуси лидирующие позиции в мире

03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История нашего народа полна испытаний, которые мы преодолели. Это лихолетья бесчисленных войн, которые прокатились по нашей земле. Но XXI век принес новое и совершенно неожиданное испытание. 


Пандемия буквально парализовала весь мир


Но сломить белорусов не смогла. Мы научились бережно относиться к своему здоровью и по новому взглянули на медицину, которую смогли не только сохранить, но и развить. По доступности медицинских услуг у Беларуси лидирующие позиции в мире.

Пожалуй, лучшей проверкой на прочность для белорусской медицины в минувшем и нынешнем году стала пандемия COVID. Удар держали вместе: были готовы и к экстренному реагированию, и к минимизации последствий. И ведь никто в итоге не скажет, что модель была неэффективной. Медцентры,  оборудование, лекарства и врачи - мощный национальный ресурс  стал щитом в борьбе с новой инфекцией. И если уж глянуть на изнанку системы, цифры покажут всю силу ресурса. Итак, специалисты с высшим медобразованием на начало года: 52 на 10 тысяч белорусов. Это больше, чем и в странах ЕС, и в государствах Содружества. 

Обеспеченность средним медперсоналом тоже едва ли не рекордна: 122 на 10 тысяч. В ЕС этот индикатор не дотягивает даже до сотни


Беларусь придерживается еще и генеральной линии, что касается лекарственной безопасности: нужно по максимуму свое. Лишь за минувший год производство медикаментов выросло в 3,5 раза. При этом предприятия не гонятся за сверхприбылью - порядка 40 %  белорусских таблеток  по цене ниже доллара.

Передовая в стране медицина или нет - подскажет развитие трансплантологии. В Беларуси такие операции уже не первый год поставлены на поток. По числу пересадок наши медцентры превосходят многие передовые страны. И возраст таких пациентов  порой не имеет значения - самые сложные вмешательства у нас делают даже детям. И им не нужно ждать очереди в заграничных клиниках, оплачивая дорогостоящее лечение. В пандемию при закрытых границах это тоже спасенные жизни!     

Но главным своим достижением наши врачи считают даже не это, а то, что после пересадок женщины рожают абсолютно здоровых малышей. В Беларуси, кстати, живет единственная в мире женщина, которая родила уже двоих (после сложнейшей пересадки печени вместе с почкой).


На экспорте медуслуг  Беларусь зарабатывает почти 50 миллионов долларов в год


И пересадка органов  - лишь один из китов.  Казалось бы, к чему монетизация? Здоровье ведь бесценно. Но, выполнив одну сложнейшую операцию иностранцу, можно вылечить пятерых наших пациентов. Беларусь то и дело находим в различных медицинских рейтингах. Это тоже традиция. Ценят комфорт материнства и детства - приоритет, закрепленный в законах. Белорусы  бесспорные аутсайдеры младенческой смертности (2,5 на 1 000 родившихся живыми за 2020 год): опережают все страны СНГ и многие  мира. Успехи замечены Всемирной организацией здравоохранения. Не раз Европейское бюро ставило Беларусь в пример. Свои оценки дали и специалисты Всемирного банка: белорусы первые в мире (наряду с Канадой и Брунеем) по обеспечению 100-процентного доступа к медицине.

За этой высокой оценкой огромный труд и самоотдача врачей самого высокого класса, для которых борьба за жизнь и здоровье людей стала делом жизни. 

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История нашего народа полна испытаний, которые мы преодолели. Это лихолетья бесчисленных войн, которые прокатились по нашей земле. Но XXI век принес новое и...
 
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