|
Общенародная молитва вознесена во всех религиозных приходах и монастырях Беларуси
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В списке десятков торжественных и праздничных мероприятий в День Независимости важное место заняло и духовное событие. Причем произшло оно сегодня во всех населенных пунктах нашей Родины. Общенародная молитва о мире на белорусской земле и единстве народа вознесена во всех религиозных приходах и монастырях страны.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В списке десятков торжественных и праздничных мероприятий в День Независимости важное место заняло и духовное событие. Причем произшло оно сегодня во всех...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)