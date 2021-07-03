Общенародная молитва вознесена во всех религиозных приходах и монастырях Беларуси

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В списке десятков торжественных и праздничных мероприятий в День Независимости важное место заняло и духовное событие. Причем произшло оно сегодня во всех населенных пунктах нашей Родины. Общенародная молитва о мире на белорусской земле и единстве народа вознесена во всех религиозных приходах и монастырях страны.



Общенародная молитва завершилась праздничным колокольным звоном. Одновременно в полдень устроили большой перезвон во всех уголках Беларуси.