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Независимость в наше время очень дорого обходится для любого государства. Каждый выбирает по себе: принимать самостоятельные решения или слушать в телефонной трубке рекомендации от человека с акцентом.



В прошлом году независимость Беларуси прошла очередную аккредитацию от международного сообщества. Тем более значимым и ценным в этом году становится празднование 3 Июля. Об историческом контексте Дня Независимости в Беларуси и прошлых аккредитациях аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка". Создание Организации Объединенных Наций и партизаны во главе страны. Что стоит за независимостью Беларуси, и как наша страна обрела право принимать самостоятельные решения? Разберемся вместе.

Существуют сторонники идеи, в которой говорится, что независимость Беларуси досталась случайно

Мол, все страны за нее воевали, проливали кровь, а на белорусов она упала как манна небесная при развале Советского Союза. Почему это не так?Прежде всего стоит отметить, что контуры современной Беларуси, которую мы все привыкли видеть, получили такие очертания только в 1939 году во время освободительного похода Красной армии. Тогда из-под польской оккупации были освобождены западные территории страны.Белорусы под польским сапогом считались людьми второго сорта. Спустя несколько лет на нашу землю пришли похожие "любители расовой теории, деления людей на качественных и не очень". Началась Великая Отечественная война. Свою независимость белорусы в составе великого советского народа отстояли во время экспансии Третьего рейха на Восток.

Возможность принимать самостоятельные решения досталась нашим родным и близким слишком большой ценой

Годы фашистской оккупации сопровождались геноцидом белорусского народа и тактикой выжженной земли. На территории Беларуси действовало 250 лагерей смерти, было проведено 140 карательных операций, замучено и убито порядка 3 миллионов человек. Только представьте, что каждого третьего вашего близкого человека в один момент может не стать. От одной мысли об этом бросает в дрожь.Ужасы тех событий окончательно выкристаллизовали самосознание белорусов. Очень ярко проявилась персональная ответственность за землю, на которой мы живем. Желание сохранить родину для будущих поколений привело к массовому партизанскому движению. Народное сопротивление оккупантам на территории Беларуси как ни в какой другой европейской стране носило всеобъемлющий массовый характер. Беларусь заслуженно считается страной-партизанкой.

Герои партизанского движения стали национальной гордостью и руководителями страны





После развала СССР Беларусь оформилась как самостоятельный субъект международных отношений







Дату празднования Дня Независимости было решено определить с помощью традиционной в Беларуси формы народовластия

Именно герои партизанского движения стали впоследствии национальной гордостью и руководителями страны. Важнейшим событием в получении самостоятельной политической субъектности для Беларуси стало формирование Организации Объединенных Наций, где БССР выступала в качестве одного из суверенных учредителей наравне с остальными государствами.27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. Именно эта дата в дальнейшем на протяжении нескольких лет отмечалась как День Независимости. Однако стоит отметить, что развал Советского Союза воспринимается у белорусского общества как трагические события, ведь для большинства граждан он ассоциируется с утратой интеграционного проекта, который формировался поколениями. Именно поэтому в дальнейшем наше общество с таким энтузиазмом поддержало процесс создания Союзного государства с Россией.Спустя несколько лет было принято решение определить дату празднования Дня Независимости с помощью традиционной в Беларуси формы народовластия. Память о трагических событиях Великой Отечественной войны, о подвигах нашего народа при освобождении родной земли от оккупантов хранит каждая белорусская семья. Именно поэтому на общенародном референдуме в 1996 году было принято решение праздновать День Независимости Беларуси 3 июля - в тот самый день, когда столица нашей страны была освобождена от европейских оккупантов. Эта дата наполнена сакральным смыслом для каждого из нас, для потомков партизан, отстоявших независимость страны. Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь. С праздником!