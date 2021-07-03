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3 Июля в Минске работают 9 праздничных военно-тематических площадок

03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Программа празднований насыщенная. Так, в Минске работают 9 праздничных военно-тематических площадок. Минчане и гости столицы могут увидеть современное вооружение и военную технику, выступления армейских артистов, поучаствовать в конкурсах, испытать себя на военных тренажерах.

В парке Победы можно будет увидеть показательные выступления десантников по рукопашному бою или сфотографироваться в экипировке бойцов сил специальных операций, а также узнать, какая техника стоит на вооружении 103-й Витебской бригады десантников и 120-й механизированной бригады в Минске. 

Сейчас в парке Победы находится наш специальный корреспондент Юрий Шевчук (прямое включение). На площадке в парке Победы начинается праздничный концерт Образцово-показательного оркестра ВС Беларуси. Однозначно это зрелищное шоу привлекло к себе внимание. Ближе к началу концерта людей в парке Победы стало заметно больше. К слову, продлится программа до 16:00. Накануне нашего прямого эфира у нас получилось попасть на бэкстэйдж музыкантов. Я попрошу режиссеров поставить отрывок репетиции. 


Всего в парке Победы работает около десятка интерактивных площадок


По традиции больше всего интереса зрители проявляют к военной технике. РСЗО "Белград", "Ураган" и "Смерч", БТР, легкобронированные автомобили "Дракон" и "Богатырь", а также техника войск связи и экипировка военнослужащих инженерных войск. И даже тактический ракетный комплекс  "Точка". Но гвоздем программы стал тренажер зенитчиков. К нему буквально выстраивались очереди. 

Помимо военной техники, все пришедшие в парк Победы увидели показательные выступления по рукопашному бою и кинологов. Любителей селфи ожидали фотозоны с парашютами. А самые отважные гости попытали свое счастье в конкурсах и даже выиграли призы и подарки. 

Но и на этом сюрпризы организаторов для наследников Победы не закончены. В 6 часов вечера на военно-тематической площадке начнется еще один концерт. Выступление Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил продлится до 7 часов вечера. Если подытожить, посмотреть здесь есть на что, так что, если еще кто-то думает: ехать или нет - сомнения в сторону, и добро пожаловать в парк Победы.


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Теги: Минск
 
 
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Программа празднований насыщенная. Так, в Минске работают 9 праздничных военно-тематических площадок. Минчане и гости столицы могут увидеть современное...
 
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