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3 Июля в Минске работают 9 праздничных военно-тематических площадок
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Программа празднований насыщенная. Так, в Минске работают 9 праздничных военно-тематических площадок. Минчане и гости столицы могут увидеть современное вооружение и военную технику, выступления армейских артистов, поучаствовать в конкурсах, испытать себя на военных тренажерах.
Всего в парке Победы работает около десятка интерактивных площадок
По традиции больше всего интереса зрители проявляют к военной технике. РСЗО "Белград", "Ураган" и "Смерч", БТР, легкобронированные автомобили "Дракон" и "Богатырь", а также техника войск связи и экипировка военнослужащих инженерных войск. И даже тактический ракетный комплекс "Точка". Но гвоздем программы стал тренажер зенитчиков. К нему буквально выстраивались очереди.
Помимо военной техники, все пришедшие в парк Победы увидели показательные выступления по рукопашному бою и кинологов. Любителей селфи ожидали фотозоны с парашютами. А самые отважные гости попытали свое счастье в конкурсах и даже выиграли призы и подарки.
Но и на этом сюрпризы организаторов для наследников Победы не закончены. В 6 часов вечера на военно-тематической площадке начнется еще один концерт. Выступление Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил продлится до 7 часов вечера. Если подытожить, посмотреть здесь есть на что, так что, если еще кто-то думает: ехать или нет - сомнения в сторону, и добро пожаловать в парк Победы.
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Программа празднований насыщенная. Так, в Минске работают 9 праздничных военно-тематических площадок. Минчане и гости столицы могут увидеть современное...
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