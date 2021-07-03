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Вечером в Брестской крепости состоится патриотический концерт

03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минута памяти и живые цветы - так трогательно Брест встречает каждое 3 Июля. Первые торжества по традиции состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходили самые ожесточенные бои за крепость и сделаны были первые шаги к Великой Победе и независимости. К Вечному огню возложили живые цветы. А военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы у могил погибших защитников в минуте молчания. 

Памятный митинг прошел и на площади Свободы, где установлен мемориал в честь горожан, которые боролись с оккупантами. Память о трагических событиях и благодарность тем, кто отстоял мир. Это то, что сегодня чувствует каждый белорус в каждом уголке нашей страны. 

Вечером у монумента "Звезда" Брестской крепости начнется патриотический концерт и станет ярким аккордом праздника Независимости.  


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Минута памяти и живые цветы - так трогательно Брест встречает каждое 3 Июля. Первые торжества по традиции состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь, на...
 
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