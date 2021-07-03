|
Вечером в Брестской крепости состоится патриотический концерт
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минута памяти и живые цветы - так трогательно Брест встречает каждое 3 Июля. Первые торжества по традиции состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходили самые ожесточенные бои за крепость и сделаны были первые шаги к Великой Победе и независимости. К Вечному огню возложили живые цветы. А военнослужащие Брестского гарнизона склонили головы у могил погибших защитников в минуте молчания.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минута памяти и живые цветы - так трогательно Брест встречает каждое 3 Июля. Первые торжества по традиции состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь, на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)