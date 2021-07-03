Торжественные мероприятия ко Дню Независимости Беларуси проходят в Гомеле

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Беларусь сегодня вспоминает тех, кто отвоевал независимость ценой собственной жизни. Поздравляет тех, кто трудится на благо страны: врачей, учителей, аграриев, строителей. Тожественные мероприятия проходят и в Гомеле. Там празднования начались в 10 утра.



Об акцентах дня расскажет Анна Ковалева. Гомель поздравляет всех с Днем Независимости. В областном центре 15-часовую праздничную программу открыло торжественное шествие. Маршрут - по главной магистрали до Вечного огня. Полувековая традиция сегодня объединила тысячи людей.













В колонне все поколения города над Сожем: ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы

От них в честь героев, отдавших жизнь за независимое будущее страны, цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов. Площадь Государственного флага в Гомеле сегодня превратилась в настоящую концертную площадку под открытым небом. На сцене лучшие творческие коллективы города и музыканты симфонического оркестра. Под их аккомпанемент на сцене озвучили имена тех, кому присвоено почетное звание "Человек года" Гомельской области.Марафон праздничных мероприятий продолжается и в эти минуты. В программе - работа интерактивных площадок: мастер-классы по различным ремеслам, ретро-выставки и показы документальных фильмов, а еще спортивные состязания, арт-проекты и флешмобы. Город не смолкнет до самого вечера. В 22:55 все вместе споют гимн. После небо раскрасит праздничный фейерверк.