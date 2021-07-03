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В День Независимости к Кургану Славы идут тысячи белорусов
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К Кургану Славы сегодня идут тысячи белорусов - целыми семьями, коллективами.
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К Кургану Славы сегодня идут тысячи белорусов - целыми семьями, коллективами. Читайте также: Площадь Победы Праздничная афиша ко Дню Независимости -...
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