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Ола - масштаб трагедии равен двенадцати Хатыням
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ола. Здесь было сожжено почти 2 тысячи человек, больше половины из которых дети. Масштаб трагедии равен двенадцати Хатыням!
1 758 сгоревших судеб. Пока безымянных. Но если не всех можно назвать, то хотя бы увековечить их память в камне. Мемориальный комплекс "Ола" возведен на месте сожженной древни в память о трагедии, ставшей символом героизма и мужества нашего народа.
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Ола. Здесь было сожжено почти 2 тысячи человек, больше половины из которых дети. Масштаб трагедии равен двенадцати Хатыням! 1 758 сгоревших судеб. Пока...
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