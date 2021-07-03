Кто создавал и кто отстаивал национальные символы Беларуси - история в лицах

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Мирное небо над головой досталось слишком высокой ценой. И это понимает каждый белорус. Крепость духа, чистота намерений и стремление к миру — черты, которые у нас в крови.

Символами патриотизма, развития и духовной чистоты нашего народа стали государственные флаг, герб и гимн. Сегодня они представляют Беларусь и на международной арене. Вспомним семантику главных атрибутов суверенитета и сегодняшнего праздника.



Кто создавал и кто отстаивал национальные символы - история в лицах в сюжете Нины Можейко.



Флаг, герб, гимн - национальное триединство, которое слагает суть государства. По нему узнают нашу страну в мире, идентифицируют без биометрических подробностей - код нации уже заложен в полотнище флага, основании герба, словах гимна. Каждый компонент - с историей.



Настоящая душа флага - в орнаменте. Его меняли лишь однажды - в 2012-м увеличили в размерах поле. "Засеяла" же его наша соотечественница, труженица Матрена Маркевич. Тканые корни уходят вглубь Сенненского района. Оригинал того самого рушника, увы, не сохранился. Сгорел при пожаре вместе с коллекцией известного этнографа, искусствоведа и родного брата Матрены Михаила Кацера. В 1951-м получил задание найти для нового флага БССР "іскрынку" - изюминку, которая подчеркнет самобытность и менталитет белорусского народа. И он нашел - в архиве Белпромсовета.







Бронислава Желтобрюхова, главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея:

Рисунок этого узора, который принадлежал Матрене Сергеевне, был помещен в архивы Белпромсовета еще в довоенные архивы для дальнейшего использования в текстильной промышленности как наиболее удачный для украшения женской одежды.







Свой главный узор «Восходящее солнце» выткала в 1917 году. Под впечатлением счастливого замужества щедро украсила полотно ромбами — символами урожая, благополучия и плодородия. В ее же судьбе были сплошные потери: супруга, троих детей, родного дома…

Подробностями биографии охотно делится внучка знаменитой, увы, не при жизни Матрены. В ее руках - родословная большой семьи с выписками из архивных документов. А еще символ их семьи и целой страны.



Дина Кацер, внучка Матрены Маркевич:







Выткан с любовью, не флаг, а орнамент. И я хотела бы, чтобы эта частичка любви передалась нашим белорусам, чтобы они жили мирно, дружно и понимали, что другой родины у нас нет. И нужно ее беречь.





Беларусь в центре мира - на государственном гербе. Последние изменения в нем относятся к началу нынешнего года. Зеленый контур Беларуси уступил место геральдически выверенному золотому. Уточнили и другие элементы - например, клевер и лен стали более естественными. Но глобально в историю не вмешивались.

С крыши 14-этажного корпуса БГПУ имени Максима Танка открывается прекрасный вид на Дом правительства. Один из немногих архитектурных долгожителей Минска - символ непокоренной столицы в годы Великой Отечественной. Подтверждение тому - герб, вмонтированный в фасад здания. Во время оккупации гитлеровцы тщетно пытались его сбить. Все, что удалось придумать, это просто закрыть его свастикой.







Гербы любого формата создают строго с пропорциями, прописанными в эталонах. Даже исполинов, как на площади Государственного флага, сначала лепят из пластилина. Художник Болеслав Скромблевич точно знает, как закаляется сталь, плавится медь и гнется латунь. Автор 14 станций метро Минска оформлял не только подземные лабиринты - дворцы, в том числе кабинет главы государства.





Болеслав Скромблевич, художник:

Каждый удар молотка - это уже индивидуально. И насколько ты сделаешь пластичными те же листья, те же ленты.



Каким быть гимну Беларуси, решали вместе в 2002-м. Выбирали из трех вариантов. Канон на музыку Нестора Соколовского, слова Климковича и Каризны был записан здесь - в Большой студии Дома радио.



Под эти слова просыпаются и засыпают, плачут, смеются от счастья и гордости. Понадобилось всего три дубля, чтобы записать канон. За дирижерским пультом, как и почти 20 лет назад, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Федоров. Правда, уже с симфоническим оркестром. В оригинале звучит духовой Вооруженных сил Беларуси.



За три десятилетия независимости белорусский флаг летал в космос, поднимался на высочайшие горные пики, бывал в Антарктиде. Герб, гимн и флаг - это о нас. О наших предках, достижениях и наших победах.





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