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Номерные пакеты санкций, которыми западный мир не теряет надежды удушить слишком самостоятельную, с его точки зрения, Беларусь, вызывают неприкрытую иронию даже у западных политологов. Белорусским же очевидно: за санкционным давлением, все более сомнительными «демократическими ценностями» и риторикой по защите прав человека лежит сермяжный коммерческий смысл - банальное желание передела рынков и уничтожения своих конкурентов. В экономическом, а там глядишь - и во вполне себе физическом смыслах. Как в 1941-м, когда "дранг нах Остен" обосновывался прежде всего экономическими задачами - необходимостью расширения жизненного пространства для немецкой нации. Но это расширение практически сразу превратилось в истребление. Нечто аналогичное явственно просматривается и в 2021 году. Но и конец таких поползновений будет аналогичным. Почему - об этом новый выпуск авторской программы "Площадка".

Максим Осипов приветствует вас.



Чтобы поздравить с Днем Независимости. А говоря точнее - с 30-летием уникального состояния Беларуси, предопределившего ее сегодняшние успехи. И устойчивость на века вперед.



Но случилось это не сразу. У меня в руках - печальные артефакты начала 90-х, сохранившиеся в домашнем архиве. Белорусский набор купонов и талон на муку 1992 года. Украинский набор купонов того же времени.



И российские талоны на масло - на весь 1995 год. В голове - главные воспоминания того времени: пустые полки магазинов и многочасовые изнуряющие очереди за самым элементарным. Сам стоял не раз - такое не забывается.



Верил ли в те годы хоть кто-то, что Беларусь сможет вознестись с того, по сути, дна до вершин продовольственной безопасности? Что модернизация агропрома не только насытит магазины продуктами и отправит талоны с купонами на склад истории, но и выведет белорусскую продукцию на мировые рынки?



Ее признание будет таковым, что даже по итогам пандемийного 2020-го, закрывшего границы, нарушившего связи и сокрушившего ресторанный (!) бизнес, экспорт нашей сельхозпродукции и продуктов питания составит $ 5,8 млрд – больше, чем в 2019-м. А ориентиром нынешнего года станут $ 6 млрд.



А 2025-го - более $ 7 млрд.



Один человек верил.

На теледебатах 7 июля 1994 года кандидат в президенты Александр Лукашенко заверил: "Запущу заводы"

Знаменитая фраза красной нитью пронзила не только его избирательную кампанию, но и всю деятельность на посту главы государства.



И результат налицо. Как сказка выглядят сегодня и промышленные достижения страны. Легендарный БелАЗ по сей день занимает около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. И производит крупнейший в мире самосвал, берущий 450 (!) тонн.



Более чем в 140 стран мира отправляет продукцию Беларуськалий, ставший по итогам 2016-2019 гг. совместно с Белорусской калийной компанией мировым экспортером № 1 (!) по калийным удобрениям. А в целом доля нашего калия в мировом экспорте превышает 21 %. Модернизированы оба нефтеперерабатывающих завода. Неимоверно расширил линейку продукции отметивший на днях 75-летие МТЗ.



Помимо новых энергонасыщенных полевых тружеников, здесь выпускают комплексы машин для подземных рудников, харвестеры и форвардеры для лесного хозяйства и даже технику для зимних видов спорта.



В то время как у гребущих к кисельным берегам Евросоюза наших балтийских соседей закрылись или бьются в агонии латвийские РАФ и ВЭФ, рижские вагоностроительный и сельмаш, литовские"Жальгирис" и "Эльфа". А шпроты - символ Прибалтики - и вовсе ушли в небытие. Закрыта Игналинская АЭС, став сегодня лишь источником радиоактивной опасности, коррупции и воровства. Про украинские предприятия и говорить не буду - нашей "Площадки" не хватит, чтобы вместить на ней все утраченное за годы "самостийности".



Как не хватит "Площадки" и для того, чтобы лишь перечислить все новое, созданное в нашей промышленности за годы независимости Беларуси



Производство автобусов, троллейбусов и трамваев на Белкоммунмаше и МАЗе.



"Штадлер-Минск", собирающий поезда, метровагоны и трамваи.



Автомобильный завод "БЕЛДЖИ".



Завод целлюлозы в Светлогорске и пеллетные по всей стране.



Кукурузокалибровочные в Ивацевичах и в Мозырском районе.



СЭЗы, технопарки, "Великий камень" с множеством ультрасовременных производств.



Да атомная электростанция наконец!





Не в этом ли столь тщательном сохранении советского промышленного наследия, его приумножении и развитии в годы независимости и кроется нынешняя санкционная агрессия со стороны Запада?



Столетиями мир, именуемый капитализмом, обеспечивал свое развитие и процветание лишь двумя способами. Жесткой колонизаторской политикой, при которой свое благополучие Запад создавал за счет колоний, не останавливаясь перед массовыми убийствами туземного населения и разграблениями его природных богатств. И военной и экономической агрессией - также с массовыми убийствами, экономическим удушением конкурентов, провоцированием массового голода и страданий.



И делалось это нередко (Беларуси это хорошо знакомо) руками подонков-коллаборантов из местных и их соседей. Убивать своих сограждан за поощрительное похлопывание Европой по плечу - их подлое и гнусное кредо.



Так было в 1943-м, когда они жгли Хатынь. Так было и в 2021-м, на днях, когда они не впускали в Беларусь фуру с лекарствами, размахивая все тем же флагом и вновь подтверждая тем самым его профашистскую сущность.



Но желание западных воротил от коммерции и их белорусских приспешников бросить независимость и суверенитет Беларуси, здоровье и даже жизни ее граждан на алтарь своих шкурных интересов не осуществимо.



Вы опоздали, господа, как выразился Президент, выступая 22 июня в Брестской крепости.



Потому, что белорусы, в отличие от западной публики, сменившей просвещенность и культуру на дегенеративную "толерантность", уроки истории помнят и чтут.



Потому, что святое негодование и боль от учиненного "объединенной Европой" в Хатыни, Шауличах, Красном Береге, Озаричах, Тростенце - превыше "чести" постоять, по-лакейски согнувшись, у стола американского президента.



Потому, что вся Беларусь сегодня - одна единая Брестская крепость, все так же прикрывающая Москву. И все так же срывающая все расчеты агрессора на новый блицкриг.



Нынешний праздник - не просто юбилей и повод оглянуться назад. Это экзамен на государственную состоятельность. Экзамен, который Беларусь с честью выдержала. И, уверен, выдержит впредь.



С Днем Независимости, дорогие!





