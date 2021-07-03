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М. Осипов в "Площадке": Что лежит в основе нынешних антибелорусских санкций и за "правозащитной" трескотней
03.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Номерные пакеты санкций, которыми западный мир не теряет надежды удушить слишком самостоятельную, с его точки зрения, Беларусь, вызывают неприкрытую иронию даже у западных политологов. Белорусским же очевидно: за санкционным давлением, все более сомнительными «демократическими ценностями» и риторикой по защите прав человека лежит сермяжный коммерческий смысл - банальное желание передела рынков и уничтожения своих конкурентов. В экономическом, а там глядишь - и во вполне себе физическом смыслах. Как в 1941-м, когда "дранг нах Остен" обосновывался прежде всего экономическими задачами - необходимостью расширения жизненного пространства для немецкой нации. Но это расширение практически сразу превратилось в истребление. Нечто аналогичное явственно просматривается и в 2021 году. Но и конец таких поползновений будет аналогичным. Почему - об этом новый выпуск авторской программы "Площадка".
Максим Осипов приветствует вас.
Чтобы поздравить с Днем Независимости. А говоря точнее - с 30-летием уникального состояния Беларуси, предопределившего ее сегодняшние успехи. И устойчивость на века вперед.
Но случилось это не сразу. У меня в руках - печальные артефакты начала 90-х, сохранившиеся в домашнем архиве. Белорусский набор купонов и талон на муку 1992 года. Украинский набор купонов того же времени.
И российские талоны на масло - на весь 1995 год. В голове - главные воспоминания того времени: пустые полки магазинов и многочасовые изнуряющие очереди за самым элементарным. Сам стоял не раз - такое не забывается.
Верил ли в те годы хоть кто-то, что Беларусь сможет вознестись с того, по сути, дна до вершин продовольственной безопасности? Что модернизация агропрома не только насытит магазины продуктами и отправит талоны с купонами на склад истории, но и выведет белорусскую продукцию на мировые рынки?
Ее признание будет таковым, что даже по итогам пандемийного 2020-го, закрывшего границы, нарушившего связи и сокрушившего ресторанный (!) бизнес, экспорт нашей сельхозпродукции и продуктов питания составит $ 5,8 млрд – больше, чем в 2019-м. А ориентиром нынешнего года станут $ 6 млрд.
А 2025-го - более $ 7 млрд.
Один человек верил.
На теледебатах 7 июля 1994 года кандидат в президенты Александр Лукашенко заверил: "Запущу заводы"
Знаменитая фраза красной нитью пронзила не только его избирательную кампанию, но и всю деятельность на посту главы государства.
И результат налицо. Как сказка выглядят сегодня и промышленные достижения страны. Легендарный БелАЗ по сей день занимает около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. И производит крупнейший в мире самосвал, берущий 450 (!) тонн.
Более чем в 140 стран мира отправляет продукцию Беларуськалий, ставший по итогам 2016-2019 гг. совместно с Белорусской калийной компанией мировым экспортером № 1 (!) по калийным удобрениям. А в целом доля нашего калия в мировом экспорте превышает 21 %. Модернизированы оба нефтеперерабатывающих завода. Неимоверно расширил линейку продукции отметивший на днях 75-летие МТЗ.
Помимо новых энергонасыщенных полевых тружеников, здесь выпускают комплексы машин для подземных рудников, харвестеры и форвардеры для лесного хозяйства и даже технику для зимних видов спорта.
В то время как у гребущих к кисельным берегам Евросоюза наших балтийских соседей закрылись или бьются в агонии латвийские РАФ и ВЭФ, рижские вагоностроительный и сельмаш, литовские"Жальгирис" и "Эльфа". А шпроты - символ Прибалтики - и вовсе ушли в небытие. Закрыта Игналинская АЭС, став сегодня лишь источником радиоактивной опасности, коррупции и воровства. Про украинские предприятия и говорить не буду - нашей "Площадки" не хватит, чтобы вместить на ней все утраченное за годы "самостийности".
Как не хватит "Площадки" и для того, чтобы лишь перечислить все новое, созданное в нашей промышленности за годы независимости Беларуси
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