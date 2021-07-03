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ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

03.07.2021 16:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Купалье в агрогородке Александрия – одна из них. Праздник берет свое начало в 2011 году. Ежегодно в начале июля "Александрия собирает друзей" на масштабные летние народные гулянья в Шкловском районе Могилевской области. В основе праздника, отражающего развитие купальских традиций, – культурный обмен между разными государствами. Купалье "Александрия собирает друзей": наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"

Продолжение следует…

 
Теги: Минск
 
 
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Праздник Купалье в агрогородке Александрия берет свое начало в 2011 году. Ежегодно в начале июля "Александрия собирает друзей" на масштабные летние народные гулянья...
 
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