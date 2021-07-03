Чайчиц: благодаря единству белорусы обрели свободу и независимость

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Независимости объединяет всех, кто гордится историей своего народа, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Виктор Чайчиц.

"День Независимости - символ единства белорусского народа, великого подвига, совершенного во имя свободы и суверенитета. Он объединяет всех, кто гордится яркой и незабываемой историей своего народа. Этот праздник дорог всем белорусам как память о тех, кто отстаивал независимость своей Родины на полях сражений. Это наша слава и гордость, неиссякаемый источник духовных сил. 3 июля олицетворяет верность служения своей земле, объединяет судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства, объединяет всех, кто чтит историю своей страны, кто своим созидательным трудом вносит ежедневный вклад в процветание и сохранение суверенитета Беларуси", - отметил сенатор.

По его словам, этот день символизирует высокий патриотизм белорусского народа, духовную целостность нации, общую ответственность за будущее нашей Родины.

"Благодаря своему единству мы обрели свободу и независимость. Сердце каждого белоруса переполняет чувство огромной благодарности к тем людям, кто ковал Победу своими руками, героически сражаясь на фронте и в партизанских отрядах. Сегодня мы по праву гордимся, что живем в стабильно развивающемся, сильном и независимом государстве с богатым историко-культурным наследием", - подчеркнул Виктор Чайчиц.-0-