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ФОТОФАКТ: Наши традиции. Здоровый образ жизни

03.07.2021 17:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Стремление к здоровому образу жизни также стало доброй традицией. ЗОЖ – визитная карточка Беларуси. В стране действуют более 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений: футбольные манежи, центры олимпийской подготовки, физкультурно-оздоровительные комплексы…Ежегодно в республике для поклонников здорового образа жизни проводится около 22 тысяч спортивных мероприятий. Здоровый образ жизни: наши традиции – в архивных фотографиях БЕЛТА.

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ФОТОФАКТ: Наши традиции. Здоровый образ жизни

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Здоровый образ жизни
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Продолжение следует…

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Стремление к здоровому образу жизни также стало доброй традицией. ЗОЖ – визитная карточка Беларуси. В стране действуют более 23 тысяч физкультурно-спортивных...
 
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