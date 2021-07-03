Источник материала: БT

Площадка вокруг "Чижовка-Арены" сегодня - спортивный центр празднования Дня Независимости. В гонках на лыжероллерах приняли участие юные спортсмены со всех уголков страны в четырех возрастных категориях. Следом эстафету перехватили "богатыри" - в международном марафоне в течение часа и мужчины, и женщины демонстрировали силу и выносливость. Атлеты выполняли жим одной гири попеременно, самые сильные и выносливые работали с весом 32 кг.









Самому возрастному участнику соревнований - 74 года

Параллельно именитый силач Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд: лежа за минуту он смог выжать гирю 60 раз. Разумеется, не только любителей спорта удивляла сегодня "Чижовка-Арена". Здесь развернулась ярмарка с вкусными угощениями, мастер-классами на любой вкус, фотозона, площадка для лазертага.Концертная программа праздничное настроение делала еще ярче. Отметим, топ-5 участников в каждой возрастной категории по итогам этих забегов в качестве призов получили новый спортивный инвентарь. А тренерский штаб юных спортсменов - приспособления для обработки лыж.