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Площадка вокруг "Чижовка-Арены" - спортивный центр празднования Дня Независимости

03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Площадка вокруг "Чижовка-Арены" сегодня -  спортивный центр празднования Дня Независимости. В гонках на лыжероллерах  приняли участие юные спортсмены со всех уголков  страны  в четырех возрастных категориях. Следом эстафету перехватили "богатыри" -  в международном марафоне  в течение часа  и мужчины, и женщины демонстрировали силу и выносливость. Атлеты выполняли жим одной гири попеременно, самые сильные и выносливые работали с весом 32 кг. 

Площадка вокруг "Чижовка-Арены" - спортивный центр празднования Дня Независимости

Самому возрастному участнику соревнований - 74 года


Параллельно именитый силач Вячеслав Хоронеко  установил новый мировой рекорд: лежа за минуту он смог выжать гирю 60 раз. Разумеется, не только любителей спорта удивляла сегодня "Чижовка-Арена". Здесь развернулась ярмарка с вкусными угощениями, мастер-классами на любой вкус, фотозона, площадка для лазертага.

Концертная программа праздничное настроение делала еще ярче. Отметим, топ-5 участников в каждой возрастной категории по итогам этих забегов в качестве призов  получили новый спортивный инвентарь. А тренерский штаб юных спортсменов - приспособления для обработки лыж.


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Площадка вокруг "Чижовка-Арены" сегодня -  спортивный центр празднования Дня Независимости. В гонках на лыжероллерах  приняли участие юные спортсмены со всех...
 
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