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Площадка вокруг "Чижовка-Арены" - спортивный центр празднования Дня Независимости
03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Площадка вокруг "Чижовка-Арены" сегодня - спортивный центр празднования Дня Независимости. В гонках на лыжероллерах приняли участие юные спортсмены со всех уголков страны в четырех возрастных категориях. Следом эстафету перехватили "богатыри" - в международном марафоне в течение часа и мужчины, и женщины демонстрировали силу и выносливость. Атлеты выполняли жим одной гири попеременно, самые сильные и выносливые работали с весом 32 кг.
Самому возрастному участнику соревнований - 74 года
Параллельно именитый силач Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд: лежа за минуту он смог выжать гирю 60 раз. Разумеется, не только любителей спорта удивляла сегодня "Чижовка-Арена". Здесь развернулась ярмарка с вкусными угощениями, мастер-классами на любой вкус, фотозона, площадка для лазертага.
Концертная программа праздничное настроение делала еще ярче. Отметим, топ-5 участников в каждой возрастной категории по итогам этих забегов в качестве призов получили новый спортивный инвентарь. А тренерский штаб юных спортсменов - приспособления для обработки лыж.
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Площадка вокруг "Чижовка-Арены" сегодня - спортивный центр празднования Дня Независимости. В гонках на лыжероллерах приняли участие юные спортсмены со всех...
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