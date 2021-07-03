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О большом потенциале небольшого города-спутника Жабинка

03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Один из приоритетов страны на ближайшие пять лет - подтянуть уровень жизни в малых городах. Нужно  не просто обеспечить социальную стабильность жителей, а сделать это за счет роста экономики, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации.

Примером может служить город-спутник Жабинка. Население -  14,5 тысячи человек. Населенный пункт быстро развивается, и уже сегодня сюда переезжают жители Бреста. Так, свое жилье многодетная семья получает в течение года. 

О большом потенциале небольшого города - Мария Тройнич.  Шестилетний Миша с гордостью проводит экскурсию по новой квартире. Для игр хватит места всем  пятерым детям! Валентина Гурина про себя говорит: она мама с двумя красными дипломами. Для которой самое больше достижение - дети. Поэтому  в копилке наград наиболее ценная - орден Матери.

Двухкомнатную квартиру в Жабинке многодетная семья получила в подарок от государства. Новое жилье решили оставить детям в наследство. А пока живут в трехкомнатной квартире, которую строили сами.  Жабинку местные жители называют городом молодых семей - повсюду детские городки и площадки. И с  каждым годом населенный пункт становится все перспективнее. 


От Жабинки до Бреста всего 20 километров


И если раньше местная молодежь переезжала в  областной центр, то сейчас наметилась обратная тенденция.  Городом-спутником Жабинка стала пять лет назад. И за это время приросла на 1300 жителей. Поэтому сейчас здесь активными темпами строят жилье. В следующем году в городе впервые возведут 9-этажный дом

Для маленького города - условия не хуже мегаполиса. Жилищная политика здесь один из приоритетов. А еще развитие социальной инфраструктуры. И эта тенденция касается любого региона Беларуси. 

В планах построить на каждого человека в 2025 году не менее 28,5 кв. м. жилья, возвести порядка 50 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, более 50 учреждений общего среднего образования  и  не менее 90 дошкольных.


В Жабинке начали строить детский сад на 265 мест


Он наполнится детскими голосами в следующем году. Комфортные условия в городе создают и для бизнеса.  Здесь организовали  ряд льгот па налогу на недвижимость и землю. Привлекает инвесторов и выгодная география. 

Этот завод по производству кормов запустили три года назад. Определяющим в выборе места стала  близость к сырьевым базам, железной дороге и границе. Подход в производстве - почти фармацевтический. Здесь работают 9 кандидатов наук, а качество  проверяют по 30 методикам в собственной лаборатории. 
Жабинковский район - самый маленький в Брестской области, но занимает лидирующую позицию по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства
В списке инвестиционных перспектив - строительство завода минеральной ваты, тепличного комплекса и запуск производства спортинвентаря. Все это новые рабочие места и новые возможности. Не только для региона - для людей. А это самое главное.   


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Теги: Брест
 
 
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Один из приоритетов страны на ближайшие пять лет - подтянуть уровень жизни в малых городах. Нужно  не просто обеспечить социальную стабильность жителей, а сделать...
 
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