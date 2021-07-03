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О большом потенциале небольшого города-спутника Жабинка
03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Один из приоритетов страны на ближайшие пять лет - подтянуть уровень жизни в малых городах. Нужно не просто обеспечить социальную стабильность жителей, а сделать это за счет роста экономики, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации.
От Жабинки до Бреста всего 20 километров
И если раньше местная молодежь переезжала в областной центр, то сейчас наметилась обратная тенденция. Городом-спутником Жабинка стала пять лет назад. И за это время приросла на 1300 жителей. Поэтому сейчас здесь активными темпами строят жилье. В следующем году в городе впервые возведут 9-этажный дом
Для маленького города - условия не хуже мегаполиса. Жилищная политика здесь один из приоритетов. А еще развитие социальной инфраструктуры. И эта тенденция касается любого региона Беларуси.
В планах построить на каждого человека в 2025 году не менее 28,5 кв. м. жилья, возвести порядка 50 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, более 50 учреждений общего среднего образования и не менее 90 дошкольных.
В Жабинке начали строить детский сад на 265 мест
Он наполнится детскими голосами в следующем году. Комфортные условия в городе создают и для бизнеса. Здесь организовали ряд льгот па налогу на недвижимость и землю. Привлекает инвесторов и выгодная география.
Этот завод по производству кормов запустили три года назад. Определяющим в выборе места стала близость к сырьевым базам, железной дороге и границе. Подход в производстве - почти фармацевтический. Здесь работают 9 кандидатов наук, а качество проверяют по 30 методикам в собственной лаборатории.
Жабинковский район - самый маленький в Брестской области, но занимает лидирующую позицию по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства
В списке инвестиционных перспектив - строительство завода минеральной ваты, тепличного комплекса и запуск производства спортинвентаря. Все это новые рабочие места и новые возможности. Не только для региона - для людей. А это самое главное.
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Один из приоритетов страны на ближайшие пять лет - подтянуть уровень жизни в малых городах. Нужно не просто обеспечить социальную стабильность жителей, а сделать...
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