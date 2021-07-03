О большом потенциале небольшого города-спутника Жабинка

Источник материала: БT

Один из приоритетов страны на ближайшие пять лет - подтянуть уровень жизни в малых городах. Нужно не просто обеспечить социальную стабильность жителей, а сделать это за счет роста экономики, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации.



Примером может служить город-спутник Жабинка. Население - 14,5 тысячи человек. Населенный пункт быстро развивается, и уже сегодня сюда переезжают жители Бреста. Так, свое жилье многодетная семья получает в течение года.



О большом потенциале небольшого города - Мария Тройнич. Шестилетний Миша с гордостью проводит экскурсию по новой квартире. Для игр хватит места всем пятерым детям! Валентина Гурина про себя говорит: она мама с двумя красными дипломами. Для которой самое больше достижение - дети. Поэтому в копилке наград наиболее ценная - орден Матери.



Двухкомнатную квартиру в Жабинке многодетная семья получила в подарок от государства. Новое жилье решили оставить детям в наследство. А пока живут в трехкомнатной квартире, которую строили сами. Жабинку местные жители называют городом молодых семей - повсюду детские городки и площадки. И с каждым годом населенный пункт становится все перспективнее.







От Жабинки до Бреста всего 20 километров





В Жабинке начали строить детский сад на 265 мест

И если раньше местная молодежь переезжала в областной центр, то сейчас наметилась обратная тенденция. Городом-спутником Жабинка стала пять лет назад. И за это время приросла на 1300 жителей. Поэтому сейчас здесь активными темпами строят жилье. В следующем году в городе впервые возведут 9-этажный домДля маленького города - условия не хуже мегаполиса. Жилищная политика здесь один из приоритетов. А еще развитие социальной инфраструктуры. И эта тенденция касается любого региона Беларуси.В планах построить на каждого человека в 2025 году не менее 28,5 кв. м. жилья, возвести порядка 50 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, более 50 учреждений общего среднего образования и не менее 90 дошкольных.Он наполнится детскими голосами в следующем году. Комфортные условия в городе создают и для бизнеса. Здесь организовали ряд льгот па налогу на недвижимость и землю. Привлекает инвесторов и выгодная география.Этот завод по производству кормов запустили три года назад. Определяющим в выборе места стала близость к сырьевым базам, железной дороге и границе. Подход в производстве - почти фармацевтический. Здесь работают 9 кандидатов наук, а качество проверяют по 30 методикам в собственной лаборатории.В списке инвестиционных перспектив - строительство завода минеральной ваты, тепличного комплекса и запуск производства спортинвентаря. Все это новые рабочие места и новые возможности. Не только для региона - для людей. А это самое главное.