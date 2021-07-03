О приоритетах Беларуси и больших стройках

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Ключевая отрасль страны - строительная. Она считается индикатором, который отражает общую ситуацию в развитии Беларуси и ее инвестиционную активность. Если количество многоэтажек и индивидуальной застройки растет, значит страна на подъеме. Светлана Лукьянюк о наших приоритетах и больших стройках.