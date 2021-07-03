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Учитель истории Э. Родько о том, почему важно делать правильные выводы из уроков прошлого

03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Будущее страны, как известно, зависит от качества образования. Это самая настоящая инвестиция. Как изменилась система среднего образования за годы независимости, на что сегодня ориентированы юные белорусы, есть ли рецепты по воспитанию патриотизма у нынешнего поколения и почему важно делать правильные выводы из уроков прошлого? Эти вопросы наш коллега Александр Хоровец обсудил с учителем истории 31 столичной гимназии Эмилией Родько.


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Будущее страны, как известно, зависит от качества образования. Это самая настоящая инвестиция. Как изменилась система среднего образования за годы независимости,...
 
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