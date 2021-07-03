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В Гомеле торжественное шествие объединило 7 тысяч человек
03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В колонне по главной магистрали прошли все поколения: ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы. Конечной точкой маршрута стало братское захоронение у Вечного огня.
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В колонне по главной магистрали прошли все поколения: ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы. Конечной точкой маршрута стало братское...
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