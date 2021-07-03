В Гомеле торжественное шествие объединило 7 тысяч человек

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В колонне по главной магистрали прошли все поколения: ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы. Конечной точкой маршрута стало братское захоронение у Вечного огня.



Здесь к мраморным плитам возложили живые цветы. После на площади Государственного флага началась главная концертная программа. А еще развернулась масштабная выставка мастеров. Лучшие в профессии получили награды и звание "Человек года" Гомельской области.



Сегодня жителей и гостей города ждут десятки интерактивных локаций, флешмобы и, конечно, праздничный фейерверк.