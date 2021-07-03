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Минск ярко и празднично отмечает День Независимости

03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице интерактивные, музыкальные, танцевальные площадки работают с самого утра.  Основные локации - в центре. Музыкальная программа - в Верхнем городе и шумный оупен-эйр у Дворца спорта. 

Там сейчас работает наш корреспондент Илья Цветков.  Здесь, у  Дворца спорта, - щедрая на развлечения и угощения площадка. Праздничную атмосферу создают артисты, ремесленники, все участники  выставки-ярмарки.  Здесь работает и фуд-корт. Встреча Дня Независимости на популярных оупен-эйр площадках, как и эта на берегу Свислочи,  для многих жителей столицы и гостей уже добрая традиция. И своим настроением, и впечатлениями от праздника они поделились с нами. 

Ну и, конечно, главной точкой притяжения на этой локации стала авансцена, которая сейчас находится за мной - там уже несколько часов подряд звучат знакомые хиты классики и современной музыки. Участники концертной программы "Мая Радзіма - Беларусь" - певцы, творческие коллективы, танцоры - тоже поймали праздничную волну, дарят радость зрителям. Попрошу  режиссеров сейчас показать фрагменты некоторых номеров.


Особенная атмосфера царит сейчас во всем Минске


Площадок с мастер-классами,  различными интерактивными программами в Минске работает около сотни. Продолжаются гуляния у Ратуши. Там выступают танцевальные, фольклорные коллективы, звезды белорусской эстрады, работает и город мастеров. У многих, кстати,  еще есть  возможность окунуться в этот праздничный водоворот.

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Теги: Минск
 
 
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В столице интерактивные, музыкальные, танцевальные площадки работают с самого утра.  Основные локации - в центре. Музыкальная программа - в Верхнем городе и шумный...
 
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