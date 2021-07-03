ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новая центральная городская поликлиника Гомеля рассчитана на 800 посещений в смену

03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Открытие именно этого объекта жители Гомеля ждали особенно. Новая центральная городская поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Здесь могут получать помощь 40 тысяч жителей трех микрорайонов. Но ее уникальность не только в размерах. 

Это первая из поликлиник в областных центрах, где есть компьютерный томограф, современное рентген-диагностическое отделение и очень хорошее оснащение врачей общей практики и узких специалистов. Новый стандарт для поликлинического звена страны - в специальном проекте АТН.


Читайте также:
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие именно этого объекта жители Гомеля ждали особенно. Новая центральная городская поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Здесь могут получать...
 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Здоровый образ жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by