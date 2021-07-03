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Новая центральная городская поликлиника Гомеля рассчитана на 800 посещений в смену
03.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Открытие именно этого объекта жители Гомеля ждали особенно. Новая центральная городская поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Здесь могут получать помощь 40 тысяч жителей трех микрорайонов. Но ее уникальность не только в размерах.
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Открытие именно этого объекта жители Гомеля ждали особенно. Новая центральная городская поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Здесь могут получать...
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