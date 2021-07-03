"Диспозиция" - армия независимой Беларуси

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Все наше неспокойное время само по себе дает повод задуматься, какой смысл несет в себе сочетание слов «защитник Отечества». Еще не так давно это человек с оружием в руках. Но сегодня можно остаться с оружием и без страны. Если не вооружено сознание всего народа. Оккупируют в наши дни не только территории, оккупируют внутренний мир людей. Этот факт нужно учитывать в полной мере.

Что такое моральный дух и патриотизм - белорусы показали миру в годы Великой Отечественной





Естественно, давление на страну теперь усилится

80 лет назад фашизму впервые в истории противостояли не армии, а целая нация. На берегах Буга, Свислочи, Двины уничтожено больше оккупантов, чем всеми странами антигитлеровской коалиции на Западе. Об этом в самой Европе, конечно, не принято вспоминать. Сложно ведь говорить с высоты с великим народом. А именно такой диалог стремятся навязать Минску . Беларусь - поистине независимая страна. Независимая от чьих-то взглядов, нарративов, контроля. О безопасности, независимости и страницах истории в проекте "Диспозиция".Американская армия покидает Афганистан. Не добившись ничего, потеряв тысячи, убив сотни тысяч. Короче, помогли народу южноазиатской республики. Кстати, что здесь интересно - в США напрочь перестали критиковать Советский Союз за итоги пребывания в Афганистане ограниченного контингента. Потому что сравнение понятно в чью пользу. Это все к чему.Да чхать они на все это хотели. Ирак, Ливия, Сирия, Украина. Нищета, террор, разруха - американцы с невинной легкостью оставляют даже такое наследство, не стыдясь неудачи. Потому что их никто не покарает. У них сила.И только сила сегодня способна защитить от подобного исхода. Это касается и Беларуси. Нас тоже стремятся направить на путь истинный. Выдернуть, так сказать, из тьмы. Но для этого, конечно, белорусам надо пройти очищение резолюциями, изоляциями, санкциями. А там будет как будет. Может, в Ливию превратимся и ринемся в Европу на лодках, может, вечно на майдане будем стоять. Или того хуже.Надо ли нам все это? Сегодня это уже не главный вопрос. Главный - способны ли мы избежать явно предназначенную для нас модель. Как по мне, еще не так давно мы практически сами просовывали голову в петлю. Вступали в разные там ассоциации, партнерства, союзы, фонды. Раскрыв рот, слушали рекомендации, наставления. И как же нам важна была любая положительная реакция Запада. А вспомните про армию. Из каждого утюга стремились донести, что все наши учения - оборонительного характера и проводятся специально подальше от западных границ, а российских баз здесь никогда не было и не будет. И что, имело все это хоть какой-то результат?Благо, вовремя сумели развернуть над Атлантикой свой самолет. А нынешним летом, судя по выступлению Президента в Брестской крепости, министра обороны на конференции по безопасности, четко сформировали и своеобразный белорусский Мюнхен. Перестав, наконец, находиться в позе ожидающего поглаживания питомца. И начав заявлять о своих интересах и правах, называть вещи своими именами.Задействуют максимум инструментов. А на народ будет и дальше наплевать. Ухудшится положение людей - значит, есть эффект, работают санкции. Не очень ухудшится - значит, перекроют оставшийся кислород, подключат террористов.Есть, конечно, и другой вариант развития ситуации. Как в странах Балтии или в Украине. Развернуться под западную дудочку, разрушить промышленность, потерять людей в эмиграционных потоках и торговать единственным ликвидным товаром - ненавистью к России. Вот и все. Другого не дано. Но это уже не о независимости. Это о зависимости. Когда все потеряем, пусть даже не самое суперконкурентное, будем на игле. И рассматривать нас будут лишь как пушечное мясо.Нет пока других примеров. Не стать очередным может помочь лишь одно гарантированное средство - сильная армия. Сильная боевым потенциалом и ролью в обществе. У Беларуси именно таковая в отличие от стран с победившими революциями. Поэтому с оружием к нам еще не пришли. И не придут, если и дальше будем укреплять свою армию. Иногда лишь банальными словами можно отразить истину.